Морозы в Карелии в понедельник усилятся

В понедельник в Карелии будет еще более морозно, чем в воскресенье. Но днем на большей части территории региона снега не ожидается. В Гидрометцентре республики сообщили, что погода будет малооблачной.

Ночью в некоторых районах республики пройдет слабый снег. Ветер в течение суток будет слабым. В Петрозаводске температура воздуха днем составит -15,-17 градусов, ночью -18, -20 градусов.

По информации Гидрометцентра России, в Калевале днем -19 градусов;

в Кондопоге днем -18 градусов;

в Медвежьегорске днем -18 градусов;

в Олонце днем -17 градусов;

в Пудоже днем -18 градусов;

в Сегеже днем -19 градусов;

в Сортавале днем -17 градусов;

в Суоярви днем -19 градусов. // Фото: cocoparisienne/Pixabay.com