13 мая 2024, 20:32
Молодой военный из Карелии Яков Ершов погиб в ходе СВО
Власти Кемского района сообщили о гибели в зоне боевых действий 23-летнего мужчины
Военнослужащий из Карелии Яков Ершов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.
В сообщении школы, в которой учился военный, отмечается, что ему было 23 года. Мужчина отправился на службу по контракту еще зимой 2022 года.
Власти района выразили соболезнования родным и близким Якова Ершова и отметили, что известие о его гибели потрясло местных жителей. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com