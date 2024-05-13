Молодой военный из Карелии Яков Ершов погиб в ходе СВО

Военнослужащий из Карелии Яков Ершов погиб в зоне проведения специальной военной операции. Об этом сообщает паблик администрации Кемского района.

В сообщении школы, в которой учился военный, отмечается, что ему было 23 года. Мужчина отправился на службу по контракту еще зимой 2022 года.

Власти района выразили соболезнования родным и близким Якова Ершова и отметили, что известие о его гибели потрясло местных жителей. // Фото: unsplash.com / Parth Natani, vk.com