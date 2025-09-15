Молодой водитель сбил женщину на пешеходном переходе на Голиковке

53-летнюю петрозаводчанку сбили на пешеходном переходе. Один водитель замедлился, чтобы пропустить пешехода на Невского, но другой водитель задел человека на «зебре». Момент ДТП в районе пересечения проспекта Невского и улицы Машезерская попал на видео.

В Госавтоинспекции сообщили, что за рулем автомобиля находился начинающий водитель.

По информации ведомства, днем 12 сентября 18-летний водитель автомобиля ВАЗ - 2107 не уступил дорогу и сбил женщину. Пострадавшую госпитализировали. Дорожные полицейские пока разбираются в аварии.