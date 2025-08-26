Молодой водитель сбил насмерть двух детей в российском регионе

В Самарской области произошло страшное ДТП, в котором погибли двое детей. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

По данным ведомства, вечером 25 августа на одной из магистралей области 19-летний водитель отвлекся от управления автомобилем и совершил наезд на подростков, которые стояли на обочине. В результате инцидента 15-летний и 16-летний юноши скончались на месте.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Назначены необходимые экспертизы, устанавливаются обстоятельства трагедии.

