Реанимация работает на месте жесткого ДТП в Петрозаводске

Сегодня в 10:16 утра в Петрозаводске произошла жесткая дорожная авария на пересечении улиц Ровио и Сортавальской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.

На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, двигавшуюся в прямом направлении. Произошло столкновение, после чего автомобили раскидало по дороге.

В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. На месте работала машина реанимации. Информации о пострадавших в аварии пока нет.

Напомним, ранее сообщалось о том, что нетрезвая автоледи сбила женщину на тротуаре в карельской столице.