26 августа 2025, 11:20
Реанимация работает на месте жесткого ДТП в Петрозаводске
Два автомобиля столкнулись утром на улице Ровио в карельской столице
Фото, видео CityLink
Сегодня в 10:16 утра в Петрозаводске произошла жесткая дорожная авария на пересечении улиц Ровио и Сортавальской. Инцидент попал в объектив камеры наблюдения компании CityLink.
На кадрах видно, как автомобиль, выполнявший левый поворот, не пропустил машину, двигавшуюся в прямом направлении. Произошло столкновение, после чего автомобили раскидало по дороге.
В результате ДТП транспортные средства получили серьезные повреждения. На месте работала машина реанимации. Информации о пострадавших в аварии пока нет.
Напомним, ранее сообщалось о том, что нетрезвая автоледи сбила женщину на тротуаре в карельской столице.