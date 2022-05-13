Молодой петрозаводчанин сбежал с банкой тушенки от работника магазина

23-летний житель столицы Карелии стал фигурантом уголовных дел о грабеже.

По версии полиции, молодой человек взял с витрины магазина банку тушенки стоимостью 452 рубля и вышел, не заплатив. На улице его остановил сотрудник магазина и попросил вернуть товар. В ответ горожанин оттолкнул работника и убежал, догнать его не удалось. В другом случае объектом хищения стал алкоголь, рассказали в пресс-центре МВД.

В беседе с полицейскими горожанин, ранее имевший проблемы с законом, рассказал, что продукты употребил сам. Подозреваемый сознался в грабежах. (фото pixabay.com, Fleimax)