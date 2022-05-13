Двое детей осуждены в Карелии за хищение денег

В Беломорском районе осуждены двое 15-летних подростков. Их обвиняли в хищении денег с банковского счета, сообщает Следственный комитет.

В суде было установлено, что в ноябре 2021 года в квартире в одном из поселков приятели получили доступ к мобильному телефону мужчины, который пришел в гости к родителям. Молодые люди через приложение перевели 8000 рублей со счета гостя на свои счета. В дальнейшем деньги они потратили. В ходе следствия ущерб был возмещен.

В итоге суд назначил одному из подростков штраф в размере 10 тысяч рублей. Второй, с учетом непогашенной судимости за аналогичные преступления, получил 6 месяцев колонии с освобождением от наказания и направлением в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа на один год. Фото: pixabay.com/sweetlouise