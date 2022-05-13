Молодой человек на самокате сбил пешехода в Петрозаводске

Самокатчик сбил женщину в Петрозаводске. Инцидент случился 9 мая в 12:55 на улице Чапаева.

Женщина, 1950 года рождения, находилась на тротуаре, когда на нее налетел молодой человека на самокате. Пешеход получила травмы и была госпитализирована.

Госавтоинспекция просит откликнуться очевидцев случившегося. Свидетелей просят связаться с ГИБДД по номеру: 71-59-00. (фото Госавтоинспекция)