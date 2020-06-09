Молодой петрозаводчанин попался на краже в гипермаркете

Сотрудникам одного из петрозаводских гипермаркетов потребовалась помощь росгвардейцев. Как выяснилось, один из посетителей решил уйти, не заплатив за покупки.

28-летний петрозаводчанин был задержан вечером 6 июня. При установлении его личности выяснилось, что молодой человек ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хищение.

Так как это второй криминальный эпизод в биографии жителя столицы Карелии в течение года, то ему теперь может грозить уголовная ответственность за кражу. Росгвардейцы передали молодого человека полиции.