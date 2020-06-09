Юная особа назвалась чужим именем и опустошила кошелек знакомого

Жительница Петрозаводска подозревается в краже денег у знакомого, сообщает МВД Карелии.

Как рассказали в ведомстве, в дежурную часть УМВД России по Петрозаводску обратился 24-летний гражданин и сообщил, что у него похитили 17 500 рублей.

Пропажу денег потерпевший обнаружил после того, как у него дома побывали две девушки. Он приглашал к себе подругу, а та пришла не одна. После непродолжительного застолья гостьи ушли, а молодой человек отправился по своим делам. Вскоре он увидел, что его кошелек пуст.

Несмотря на хорошие дружеские отношения, оказалось, что заявитель о своей приятельнице почти ничего не знает. Как позже выяснили оперативники, даже ее имя оказалось не настоящим. Несмотря на это, 20-летняя девушка была разыскана. Установлено, что именно она причастна к хищению.

Подозреваемая дала признательные показания. Деньги она успела потратить, но пообещала возместить ущерб. Расследование уголовного дела продолжается.