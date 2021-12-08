Молодой человек попался на краже кассет для бритв в Петрозаводске

Посетитель магазина в Петрозаводске взял несколько упаковок с кассетами для бритв, спрятал в сумку и ушел. Момент кражи запечатлели камеры наблюдения. Ущерб оценили в 7900 рублей, рассказали в пресс-службе МВД по РК. Представитель магазин обратился с заявлением в полицию.

Оперативники установили личность подозреваемого, ранее он был судим. 19-летний петрозаводчанин рассказал, что сбыл похищенное, а деньги потратил.

Молодому человеку, ставшему фигурантом уголовного дела, может грозить до двух лет лишения свободы. (фото pixabay.com, byrev)