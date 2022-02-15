Молодой человек обокрал магазин в Петрозаводске

В полицию Петрозаводска обратились представители одного из магазинов. Они рассказали, что камеры наблюдения зафиксировали момент кражи товара - молодой человек взял с витрины несколько коробок духов и бритвенные кассеты, спрятал товар под одеждой и ушел. Ущерб составил 7800 рублей, сообщает пресс-служба МВД по РК.

Под подозрение попал 19-летний горожанин. Ранее он уже имел проблемы с законом. Мужчина рассказал, что украденные товары продал, а деньги потратил.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Горожанин арестован за совершенное ранее преступление. Фото pixabay.com/ar130405