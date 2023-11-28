Молодого пособника мошенников задержали в Карелии

В Карелии был задержан 20-летний житель Санкт-Петербурга, выступавший пособником дистанционных мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РК.

Как пояснил подозреваемый, он нашел объявление о подработке в интернете. Его направили в Олонец, где мужчина забрал у местной жительницы 200 тысяч рублей. Деньги он перевел на указанный счет, оставив себе небольшой процент. Пожилая женщина думала, что помогает внучке, попавшей в ДТП. В этом по телефону ее убедили аферисты.

Полиция подозревает курьера в совершении аналогичного преступления в Питкяранте. Возбуждено уголовное дело. Молодому человеку грозит до шести лет лишения свободы. // Фото: unsplash.com / Scott Rodgerson