Молодая женщина выпала из окна в центре Петрозаводска

Вчера утром в 8 часов 27 минут на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска поступил звонок от сотрудников полиции с просьбой о помощи, передает источник, близкий к МЧС по РК.

Стражи порядка сообщили, что молодая женщина находится на козырьке подъезда жилого дома, расположенного на проспекте Ленина, ей необходима помощь.

Прибывшие к месту вызова пожарные, используя лестницу-палку, залезли на козырек и при помощи специального щита эвакуировали пострадавшую до автомобиля скорой медицинской помощи.

По предварительным данным женщина выпала из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже. О других обстоятельствах происшествия не сообщается. Проводится проверка. Фото medrussia.org