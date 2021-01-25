У пожарных Карелии выдалось нелегкое воскресенье

Вторая половина воскресного дня выдалась беспокойной для пожарных нашего региона, сообщает паблик «МЧС по Республике Карелия».

«Петрозаводск говорит» ранее писал про ДТП с грузовиком на 1049-м километре трассы «Кола». В результате аварии фуры движение по федеральной трассе оказалось частично заблокировано.

В 14:08 пожарно-спасательное подразделение Лоухского района привлекалось для ликвидации последствий данного ДТП. На месте работали пятеро пожарных-спасателей.



В 14:59 пожарные Прионежского района и Петрозаводска привлекались для ликвидации не совсем обычного пожара. В СНТ «Звезда», под Орзегой, загорелась опора линии электропередачи. Уже в 15:57 семеро пожарных, используя две спецмашины, ликвидировали возгорание.

24 января в 17:47 пожарные Пудожа были подняты по тревоге из-за пожара в сарае у дома №21 по улице Комсомольской. Семерым огнеборцам понадобилось менее 20 минут, чтобы справиться с пламенем. Уже в 18:04 огонь погас.

А вот пожарным Сортавальского района пришлось повозиться. В 20:33 десять бойцов на трех машинах выдвинулись для борьбы с огнем в поселок Оявойс, где у дома № 6 загорелась хозпостройка. Пожар удалось потушить только к 22:40

Фото с сайта nmosknews.ru