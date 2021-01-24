24 января 2021, 16:17
ДТП с грузовиком частично перекрыло трассу «Кола»
В Лоухском районе большегруз съехал в кювет
Сегодня в Лоухском районе произошло ДТП с участием грузовика. Об этом сообщает пресс-служба ГИБДД Карелии.
По данным ведомства, на 1049-м километре трассы «Кола» большегруз съехал в кювет. В результате аварии движение по федеральной трассе оказалось частично заблокировано.
Сейчас сотрудники ГИБДД осуществляют регулировку движения по одной полосе. На месте работает снегоуборочная техника.
А ДТП никто не пострадал. Фото kpravda.ru