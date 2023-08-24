Молодая россиянка сорвалась с обрыва в Абхазии

Российская туристка упала с обрыва в Абхазии во время отдыха. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на МЧС республики.

По данным источника, инцидент произошел в селе Верхняя Эшера. Местные спасатели получили сигнал о ЧП и прибыли к месту происшествия.

Выяснилось, что 28-летняя россиянка сорвалась с десятиметровой высоты. Женщина получила травмы. Спасатели на носилках донесли ее до трассы и передали медикам. Туристка была госпитализирована. // Фото: unsplash.com / Io & Tech