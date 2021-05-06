Мокрый снег и дождь продолжатся в пятницу в Карелии

Завтра, 7 мая, в Петрозаводске ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ночью с мокрым снегом. Ветер юго-западный умеренный, ночью с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +1, +3°С, днем +7, +9°С. Атмосферное давление будет расти, сообщает Гидрометцентр РК.

В целом по Карелии ожидается облачная погода, днем с прояснениями. Ночью умеренные осадки, на севере местами сильные, днем небольшие, на севере местами умеренные в виде мокрого снега и дождя. Ночью на дорогах местами гололедица. Ветер южный, юго-западный умеренный, днем местами с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +4, -1°С, на севере местами до -4°С, днем +2, +7°С, на юге местами до +11°С.

По данным портала gismeteo.ru, в Костомукше 0-3, пасмурно, сильный снег с дождем.

В Сегеже +1+3, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

В Сортавале до +6, переменная облачность, небольшой снег с дождем.

Геомагнитная обстановка в норме. Фото mk.ru