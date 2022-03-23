Мокрый снег и дождь ожидаются в четверг в Карелии

В четверг, 24 марта, в Петрозаводск днем придут мокрый снег и дождь. Правда, осадки будут несущественными, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Температура воздуха в течение дня будет +5,+7 градусов, ночью она составит -1,+1 градус. Атмосферное давление будет падать.

А районах республики также пройдут небольшие мокрый снег и дождь, но временами небо будет проясняться. На дорогах по-прежнему гололедица, рассказали в Гидрометцентре России.

В Калевале днем +3 градуса, ночью -10 градусов;

в Кондопоге днем +7 градусов, ночью -8 градусов;

в Медвежьегорске днем +5 градусов, ночью -9 градусов;

в Олонце днем +6 градусов, ночью -6 градусов;

в Пудоже днем +7 градусов, ночью -10 градусов;

в Сегеже днем +5 градусов, ночью -10 градусов;

в Сортавале днем +9 градусов, ночью -5 градусов;

в Суоярви днем +7 градусов, ночью -6 градусов. // Фото: kdgruhn1/pixabay.com