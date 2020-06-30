Многоквартирный дом вспыхнул ночью в Петрозаводске

Сегодня в 2:11 ночи на пульт пожарно-спасательной службы Петрозаводска позвонила женщина и сообщила, что у нее в квартире произошел пожар, горит коридор, и она не может выйти наружу. Как выяснилось, инцидент произошел на улице Советской в двухэтажном 16-квартирном деревянном жилом доме, сообщает источник, близкий к МЧС по РК.

Не прошло и пяти минут, как пожарные расчеты уже были на месте происшествия. На момент прибытия брандмейстеров к месту вызова, женщина все-таки смогла самостоятельно покинуть горящую квартиру.

В течение десяти минут пожарные остановили распространение огня, и он не успел натворить больших бед. Дом был спасен.

В результате пожара квартира была повреждена огнем на площади восемь квадратных метров.

По какой причине чуть не сгорел многоквартирный жилой дом, предстоит выяснить специалистам. Есть предположение, что пожар мог возникнуть из-за неисправного электрического счетчика, расположенного в коридоре квартиры. Проводится проверка.