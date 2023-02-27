Многоквартирный дом в Матросах обветшал без управляющей организации

Права жильцов дома в поселке Матросы вынуждена была защищать прокуратура. За его состоянием никто не следил, сообщили в надзорном ведомстве Карелии.

В 2020 году администрация Пряжинского района на год назначила управляющую компанию, которая должна была заниматься проблемами жителей этого дома.

Но при этом способ управления не выбрали, конкурс не провели, общее собрание жильцов – тоже. Поэтому УК прекратила обслуживать дом, руководствуясь положениями Жилищного кодекса РФ.

Крыша дома стала протекать, на чердаке и в подвале возникла полная антисанитария, дом ветшал и постепенно разрушался.

Районная прокуратура подала в суд иск и потребовала обязать власти найти управляющую организацию и провести открытый конкурс. Пряжинский суд удовлетворил этот иск. Конкурсные процедуры сейчас идут. // фото: freepik.com