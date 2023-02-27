27 февраля 2023, 10:19
Безопасности пешеходов уделят особое внимание в Карелии
Акция «Я – пешеход» стартовала в республике
Мероприятие под названием «Я – пешеход» стартовало в Карелии. Акция будет продолжаться до 7 марта. Сообщили в Госавтоинспекции.
Инспекторы, волонтеры, отряды ЮИД, представители общественных организаций будут проводить разъяснительную работу, чтобы снизить травматизм на дорогах.
С начала текущего года в 17 авариях уже получили травмы 15 пешеходов, а трое погибли. При этом в каждом третьем случае пешеходы страдают на «зебре». // фото: ГИБДД Карелии