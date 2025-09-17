Многодетным семьям из Соломенного вручили школьные наборы

Школьные наборы – с заботой и вниманием: в начале учебного года получили поддержку многодетные семьи в петрозаводском районе Соломенное. Депутат Петрозаводского городского Совета Сергей Ильин и руководитель движения «Многомама» Наталья Фирсова вручили подарки семьям в рамках акции «Собери ребенка в школу».

Многодетным семьям передали школьные наборы, а семьям участников специальной военной операции – сертификаты на покупку школьных принадлежностей.

Депутаты фракции «Единой России» каждый год принимают активное участие в этой доброй акции. Ее цель – помочь семьям, которые нужна поддержка и забота, порадовать детей в начале нового учебного года. Пусть он будет для ребят успешным и интересным, принесет отличные оценки и новые открытия,

- сказал Сергей Ильин.

Напомним, акцию «Собери ребенка в школу» партия «Единая Россия» проводит ежегодно по всей стране. Помощь оказывают детям из семей участников СВО, детям с ограниченными возможностями здоровья, а также многодетным и нуждающимся семьям.

источник фото: Официальная группа Карельского отделения партии «Единая Россия»