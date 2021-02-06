Многочасовой пожар уничтожил дом в Ялгубе: фото

Госкомитет Карелии по обеспечению жизнедеятельности и безопасности населения опубликовал фотографии сильного пожара, произошедшего сегодня ночью в деревне Ялгуба Прионежского района. Как ранее сообщал «Петрозаводск говорит», его тушили 12 профессиональных пожарных, в том числе из Петрозаводска, и трое добровольцев местной пожарной дружины.

На ликвидацию возгорания ушло четыре часа. В МЧС Карелии сообщили, что здание было значительно повреждено огнем; судя по фотографиям, восстановить дом будет практически невозможно. К счастью, на пожаре никто не погиб и не пострадал.