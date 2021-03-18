Много полиции будет в пятницу на улицах Петрозаводска

Завтра, 19 марта, в Петрозаводске пройдет очередной рейд «Контроль трезвости». Автомобилистов карельской столицы ожидают массовые проверки на дорогах, сообщает Госавтоинспекция Петрозаводска.

В ГИБДД попросили водителей с пониманием отнестись к кратковременной остановке на дороге.

Автомобилистам напомнили, что за управление транспортом в нетрезвом виде предусмотрен штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. При повторном нарушении наступает уже уголовная ответственность.

Жителей Петрозаводска просят сообщать о пьяных за рулем ближайшему наряду ДПС или в дежурную группу ГИБДД по телефону 715-900. Фото astravolga.ru