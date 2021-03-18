В мэрии рассказали о борьбе с наледью в Петрозаводске

Сотрудники Городского комбината благоустройства продолжают следить за чистотой на общественных территориях Петрозаводска. Работники очищают тротуары, парки, скверы, лестничные спуски, велодорожки и другие объекты пешеходной инфраструктуры, сообщает пресс-служба мэрии карельской столицы.

Сейчас работы продолжаются в районе Онежской набережной, на Березовой аллее, в парке Ямка, на Студенческом бульваре, в Губернаторском саду, на аллее Энтузиастов, в сквере Кукковский петух, 70-летия Победы, в парке Зеленый берег, в Центральном сквере, на территории аллеи Дружбы, в парках Зарецком и Приозерном. Очистка от снега и посыпка лестничных спусков проводится в парке 50-летия пионерской организации, на Октябрьском и Первомайском проспектах, на улицах Анохина, Мурманской, Краснофлотской, Железнодорожной, Сусанина, Свердлова, Вольной и других. Помимо этого, подрядчик убирает от снега территории у родников (на улицах Трудовых резервов, Вольной, в районе Петровского родника) и памятников (на улицах Ровио, Мелентьевой, Лисицыной, Зайцева). Особое внимание в ходе работ уделяется велопешеходной инфраструктуре, связывающей разные районы города.

В администрации города напомнили, что жаловаться на некачественную уборку Петрозаводска жители могут по телефону ЕДДС 051. Фото мэрии Петрозаводска