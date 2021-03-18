В трех поселках Карелии могут появиться современные кинозалы

«Фонд кино» до 23 апреля принимает заявки от населенных пунктов с населением менее 500 тысяч человек на переоборудование кинозалов. В этом году в конкурсе участвуют три карельских поселка - Пряжа, Лоухи и Марциальные воды, сообщает пресс-служба Минкульта РК.

- У нас кинозал работал 11 лет с 1986 года. Сейчас здесь располагается зрительный зал на 300 мест, - рассказала директор Лоухского дома культуры Марина Соколова. - Люди, конечно, интересуются, возобновятся ли показы, плюс к нам в Дом культуры приходит много детей, поэтому мы решили поучаствовать в конкурсе. Сейчас, например, чтобы посмотреть «Конька-Горбунка» на большом экране, нужно ездить почти за 200 километров. Если победим, планируем установить выдвижной экран, чтобы сцена могла дальше использоваться для концертов и выступлений.

Как отметили в Минкульте Карелии, за время действия программы современные кинозалы появились в 13 городах и поселках Карелии. Например, в прошлом году один из самых больших кинозалов республики появился в Питкяранте. Фото angvremya.ru