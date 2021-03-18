18 марта 2021, 14:41
Офтальмологическому Центру Карелии исполнилось четыре года
Лечебное учреждение в Карелии стало примером частно-государственного партнерства
За эти годы Офтальмологическая клиника получила все возможные лицензии для осуществления медицинской деятельности, включая лицензии терапевта и онколога, которые в марте 2021 года уже приступили к работе.
Офтальмологический Центр Карелии один из немногих примеров успешного частного и государственного партнерства, которых в России по пальцам можно пересчитать.
«В перспективе план Центра стать резидентом Медицинского кластера «Сколково»,
- рассказал генеральный директор ОЦК Олег Лексунов.
Как удалось добиться таких результатов за четыре года? Об этом в программе «Домашний Доктор». (Видео)
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