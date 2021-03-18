Офтальмологическому Центру Карелии исполнилось четыре года

За эти годы Офтальмологическая клиника получила все возможные лицензии для осуществления медицинской деятельности, включая лицензии терапевта и онколога, которые в марте 2021 года уже приступили к работе.

Офтальмологический Центр Карелии один из немногих примеров успешного частного и государственного партнерства, которых в России по пальцам можно пересчитать.

«В перспективе план Центра стать резидентом Медицинского кластера «Сколково»,

- рассказал генеральный директор ОЦК Олег Лексунов.

Как удалось добиться таких результатов за четыре года? Об этом в программе «Домашний Доктор». (Видео)

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