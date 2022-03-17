Минздрав: поставщики оставили Карелию без лекарств от астмы

В Карелии поставщики оставили получателей льготных лекарств без ряда препаратов. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Михаил Охлопков на прямой линии телеканала “Сампо”.

По словам Охлопкова, торги по закупке лекарств для льготников были проведены в октябре, сформирован запас по подавляющему большинству препаратов. Однако по некоторым позициям подвели поставщики.

«Это касается “Джардинса” (лекарство для лечения диабета. — Авт), “Депакина” (неврологический препарат). Несмотря на то, что они выиграли торги, они препараты еще не поставили. Министерство ведет претензионную работу»,

- сказал Охлопков.

Возникли проблемы с лекарствами для лечения бронхиальной астмы. Как сообщили в министерстве, поставщики нарушили сроки по заключенным государственным контрактам на поставку “Беклометазона” с “Формотеролом” и “Будесонида” с “Формотеролом”, которые используются для лечения бронхиальной астмы, а также сахароснижающего препарата “Эмпаглифлозин”. Поставщики обещали поставить “Эмпаглифлозин” к концу марта 2022 года, препараты от бронхиальной астмы должны были прийти 17 марта.

Жалуются люди и на отсутствие тест-полосок для диабетиков, хотя Михаил Охлопков заявил, что тест-полоски они закупали.

«По тем вопросам, которые были, Минздрав уже вышел на заявителей. На местах могут быть некоторые ошибки», - сообщил министр. Фото pixabay.com/coltsfan