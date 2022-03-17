Пустующие квартиры продолжают искать в Петрозаводске

В Петрозаводске продолжается работа по выявлению пустующих квартир муниципального жилищного фонда. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Мэрия просит горожан оказать содействие в этом вопросе и сообщать о неиспользуемом жилье. Жители города могут позвонить в управление жилищного хозяйства по телефону 71-34-88 в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00 или отправить письмо на адрес электронной почты secretarugkh@petrozavodsk-mo.ru. Также в администрации действует горячая линия, телефон - 71-33-14.

Как отмечают городские власти, пустующие квартиры будут отремонтированы и позже предоставлены горожанам по решению суда. Фото pixabay.com/PhotoMIX-Company