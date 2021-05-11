Министр рассказал, когда в России закончатся нефть и газ

При нынешнем темпе добычи запасов нефти в России хватит на 59 лет, а газа — на 103 года, сообщает РБК со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова.

Однако он считает, что запасы реально прирастить, если увеличить объем геологоразведки на труднодоступных территориях.

«Где-то есть месторождения, которые высвобождаются, а есть такие, которые еще не получили полную нагрузку. В любом случае нужно развивать геологоразведку, в том числе в труднодоступных местах»,

— заявил министр.

В целом ситуация с извлечением энергоносителей такова. Добыча нефти и газового конденсата в России в 2020 году снизилась на 8,6%, до 512,68 млн тонн. Это следует из данных Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК). Но это в сравнении с 2019 годом, когда Россия побила постсовесткий рекорд, достигнув добычи 568 млн тонн нефти и конденсата. Газа в прошлом году «выкачали» 692,33 млрд кубометров.

В начале апреля глава Роснедр Евгений Киселев в интервью «Российской газете» говорил, что запасов нефти в России хватит на 58 лет, из них рентабельных — только на 19 лет.

«Но это условные, индикативные показатели. С развитием технологий этот рубеж будет постоянно отодвигаться»,

— добавлял он, отмечая, что запасов нефти хватит «до бесконечности». Он напомнил, что не было ни одного года, когда бы Роснедра не сообщали о том, что прирост запасов по нефти и газу больше, чем объем добычи.

По его словам, запасов газа должно хватить более, чем на 60 лет. «Здесь мы не видим больших проблем. Сейчас повышается коэффициент извлечения газа, мы уходим на большие глубины, на стратиграфические уровни, где сложнее работать, — отмечал Киселев. — Истощаются ресурсы в традиционных регионах газодобычи, и мы двигаемся на север Арктики, Восточной Сибири, Ямала, где создается новая транспортная и добывающая инфраструктура». // Фото: rbc.ru