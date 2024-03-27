Министр по дорожному хозяйству Карелии рассказал о планах на 2024 год

2023 год стал для Карелии рекордным по объемам выполненных дорожных работ и финансовых средств, предусмотренных на их реализацию. В рамках участия в федеральных проектах и государственных программах построены и реконструированы более 11 километров автодорог и введены в эксплуатацию 4 мостовых перехода на региональных автодорогах. Осуществлен капитальный ремонт моста реку Неглинка по улице Антикайнена в Петрозаводске. Отремонтированы 344 километра региональных трасс и более 25 километров дорог местного значения. Выполнен ремонт 11 аварийных мостов на региональных и местных дорогах общей протяженностью 470 погонных метров. А что в планах у дорожников на 2024 год? Об этом мы спросили у министра по дорожному хозяйству, транспорту и связи Карелии Сергея Щебекина.

- Сергей Юрьевич, 30 марта закрывается мост на Мерецкова, начинается его реконструкция. Сколько она продлится?

- Да, 30 марта мы начинаем работы по реконструкции аварийного моста через реку Лососинка по улице Маршала Мерецкова. Мост протяженностью 139,4 погонных метра, и это самый масштабный, и, пожалуй, самый сложный проект этого года. Но мы, безусловно, справимся и планируем открыть его после ремонта в 2026 году.

- Это ведь не единственный мост, который вы планируете ремонтировать?

- Конечно, нет. Летом мы завершим начатые в 2023 году работы по реконструкции трех аварийных искусственных сооружений на региональных автодорогах: моста через реку Шуя на дороге Петрозаводск – Суоярви, моста через реку Верхняя Седокса на автодороге Олонец – Питкяранта – Леппясилта и путепровода через железнодорожные пути на подъезде к поселку Импилахти. Общая протяженность реконструируемых сооружений составляет 157 погонных метров. В рамках госпрограммы в этом году завершим реконструкцию моста через реку Шуя в одноименном поселке в Прионежском районе протяженностью более 172 погонных метров.

Всего в этом году запланировано выполнение работ по ремонту 13 аварийных мостов на региональных дорогах. Их общая протяженность - более 470 погонных метров.

- В прошлом году вы набрали большой темп по ремонту дорог. Хватит ли сил и ресурсов на этот год?

- Важно не сбавлять набранного в 2023 году темпа выполнения дорожных работ. Мы понимаем, что у нас 6104,0 километров региональных дорог, и меньше половины из них находится в нормативном состоянии. Итогами прошлого года мы довольны: еще раз повторю, мы вышли ни исторический максимум и за год отремонтировали 344 километров дорог. С 2015 по 2017 – за три года – было отремонтировано всего 50 километров.

В этом сезоне мы приведем в нормативное состояние более 207 километров региональных трасс, а также отремонтируем более 10 километров дорог местного значения в городе Петрозаводске. Надо понимать, что один километр отремонтированной дороги стоит 40 млн рублей. Федеральное софинансирование в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» составляет 99%. Остальное - это деньги нашего Дорожного фонда, наши республиканские средства, которые мы должны разумно и грамотно расходовать. Почему мы получили в прошлом году федеральные деньги, смогли отремонтировать рекордное количество дорог и вошли в десятку лучших регионов страны по темпам и качеству дорожного строительства? Потому что мы тщательно готовимся, у нас на каждый участок дороги или мост готов проект.

- С какими-то сложностями вы столкнулись в прошлом строительном сезоне?

- Получилось практически все. Долгостроев в Карелии уже несколько лет нет. Есть определенные вещи, связанные, скорее, с климатом, с природными условиями. Мы снимаем верхний слой дороги, а там находится торф – на несколько метров, а иногда и на несколько десятков метров. Тогда приходится останавливаться, начинать более сложный вид работ – капитальный ремонт, а порой и реконструкцию. Вынимаем весь этот торф, засыпаем щебень и песок, чтобы был дренаж. Но в прошлом году из 108 объектов были перенесены сроки только одного – это дорога Шапшезеро-Машезеро, которую сейчас уже доделывают.

- Где конкретно будут отремонтированы дороги в этом году?

- Наибольшие объемы работ по ремонту автодорог сконцентрированы в Лоухском, Олонецком, Питкярантском и Пудожском, а также Кондопожском и Пряжинском районах Карелии.

В первую очередь, завершим ремонт, начатый в 2023 году. Это подъезд к деревне Куганаволок в Пудожском районе протяженностью 10,7 км, подъезд к поселку Лоухи в Лоухском районе протяженностью 8 км, а также участки дорог Куйтежа – Верховье и Ильинский – Андрусово в Олонецком районе, общей протяженностью более 7 км.

Приступим к ремонту автодороги Долматово – Няндома – Каргополь – Пудож, которая включена в опорную сеть дорог Российской Федерации (в 2024 году планируется отремонтировать более 46 км данной автодороги). Продолжим ремонт участков автодороги Кола – Калевала - Лонка в Калевальском районе, протяженностью более 2,4 км, которая также включена в опорную сеть.

Также начнем ремонт региональных автодорог Суоярви - Койриноя и Суоярви – Юстозеро - (через Поросозеро) - Медвежьегорск на территории города Суоярви, общей протяженностью 12 км и отремонтируем автодорогу до деревни Киндасово протяженностью 10,7 км.

На территории Петрозаводска по нацпроекту «БКД» будут отремонтированы три улицы - Варламова, Фурманова и Фаддеевская. Также планируется выполнение ускоренными темпами работ по ремонту объектов 2025 года на территории столицы Карелии.

- Темпы и объемы – это хорошо, но и качество немаловажно! Каков гарантийный срок дорог после ремонта?

- Гарантийный срок дороги напрямую связан с интенсивностью ее использования. Можно посмотреть на Московскую кольцевую автодорогу – там каждый год меняют покрытие, оно просто изнашивается. В Карелии тоже есть определенные особенности – мы большую часть года ездим на шипах, отсюда и образование определенных неровностей. После ремонта у нас дороги все гарантийные: на нижний слой асфальта гарантия пять лет, на верхний – четыре года.

Много говорят о том, что вот, после ремонта где-то что-то треснуло или на дороге образовалась неровность. Хочу немного рассказать о технологии. В Карелии очень много воды, и если мы положим покрытие, но не установим под ним трубу, вся вода весной и осенью будет на дороге. Трубы мы устанавливаем по определенным ГОСТам, труба «ходить» не должна. И вот как раз под трубой мы снимаем все до основания, чаще всего до скалы. Возникает ситуация, когда после ремонта дорога «прогнулась», водители говорят: «Труба провалилась». Так вот это не труба провалилась, это дорога из-за воды поднялась. К лету все выровняется. У строителей северных дорог есть такой термин - «дорога дышит», опытные дорожники говорят: «Не мешайте дороге, она сейчас, весной переболеет, и летом все будет нормально».

Это же подтверждает и кандидат технических наук, доцент Петрозаводского государственного университета Артем Степанов, который дал комментарий для нашей статьи.

Дефекты могут быть при двух основных факторах: первый - это нагрузка от транспортных средств, второй - от природно-климатического воздействия. Если детально рассмотреть второй фактор, то там главный «враг» дороги - это вода, ее избыточное количество значительно уменьшает несущие способности грунтов, а также вызывает серьезные разрушения ввиду увеличения в объеме при замерзании. Территория Республики Карелия относится к зоне избыточного переувлажнения. Это обусловлено тем, что среднегодовое количество атмосферных осадков составляет от 550 мм до 750мм, и. как следствие, 20,5% всей территории занято болотами и озерами. Самым сложным периодом в эксплуатации автомобильных дорог является весна: избыточное переувлажнение, колебание температуры, достижение максимальной накопленной глубины промерзания грунтов и др. Вследствие этого до 80% всех разрушений происходит именно в весенний период,

- отметил Артем Степанов.

- Сергей Юрьевич, каким образом вы контролируете качество ремонта дорог?

- От качества работ напрямую зависит долговечность дорог, их пропускная способность и безопасность движения. Поэтому перед новым дорожным сезоном мы тщательно проверяем готовность подрядных организаций, исправность техники, соответствие строительных материалов и технологий установленным требованиям.

В настоящее время подрядными организациями уже ведется работа по заготовке необходимых инертных материалов и запуску асфальтобетонных заводов, которые были законсервированы на зимний период. Специалисты проводят полную и всестороннюю проверку и наладку систем и оборудования.

Контроль за состоянием объектов, которые находятся на гарантии, ведется владельцами автодорог. При наступлении благоприятных погодных условий, ежегодно в весенний период осуществляется обязательный комиссионный осмотр гарантийных объектов, в рамках которого составляются соответствующие акты.

Если выявляются гарантийные случаи, то подрядной организации, выполнявшей работы, направляется предписание об устранении выявленных замечаний. В апреле мы приступим к комиссионному обследованию дорог.

Хочу также подчеркнуть, что жалобы населения не остаются без внимания: мы реагируем на обращения и регулярно выезжаем на проблемные участки дорог вместе с главами районов. В таких выездах всегда задействована мобильная лаборатория для оценки качества дорожного покрытия.

// Фото: Минтранс Карелии.