28 марта 2025, 12:44
Между Мурманском и Петрозаводском планируют открыть авиасообщение
Возможность транзитной посадки самолетов в Карелии еще обсуждают
фото: freepik.com/ Mateus Andre
Между Заполярьем и Карелии могут открыть авиасообщение. Вопрос прорабатывают власти региона. Об этом сообщает издание Nord-News.ru.
В частности, самолеты из Белоруссии могли бы совершать посадку в Петрозаводске по пути в Мурманск. Такой маршрут мог бы быть интересен туристам. Также рассматриваются и другие варианты.
Ранее были запущены транзитные рейсы из Калининграда в Мурманск через карельскую столицу, но впоследствии рейсы были прекращены.