28 марта 2025, 12:44
Общество

Между Мурманском и Петрозаводском планируют открыть авиасообщение

Возможность транзитной посадки самолетов в Карелии еще обсуждают
самолет летит
фото: freepik.com/ Mateus Andre

Между Заполярьем и Карелии могут открыть авиасообщение. Вопрос прорабатывают власти региона. Об этом сообщает издание Nord-News.ru.

В частности, самолеты из Белоруссии могли бы совершать посадку в Петрозаводске по пути в Мурманск. Такой маршрут мог бы быть интересен туристам. Также рассматриваются и другие варианты.

Ранее были запущены транзитные рейсы из Калининграда в Мурманск через карельскую столицу, но впоследствии рейсы были прекращены.

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новости петрозаводска