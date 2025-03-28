Между Мурманском и Петрозаводском планируют открыть авиасообщение

Между Заполярьем и Карелии могут открыть авиасообщение. Вопрос прорабатывают власти региона. Об этом сообщает издание Nord-News.ru.

В частности, самолеты из Белоруссии могли бы совершать посадку в Петрозаводске по пути в Мурманск. Такой маршрут мог бы быть интересен туристам. Также рассматриваются и другие варианты.

Ранее были запущены транзитные рейсы из Калининграда в Мурманск через карельскую столицу, но впоследствии рейсы были прекращены.