28 марта 2025, 12:33
Общество

Орден Мужества вручили семье погибшего бойца из Карелии

В Костомукше государственная награда передана родным участника СВО
Фото: freepik.com

В Костомукше орден Мужества вручен семье военнослужащего Дениса Трифонова. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Новгородов.

Боец из Карелии участвовал в специальной военной операции. В ходе боевых действий он погиб. Государственная награда вручена ему посмертно.

Сергей Новгородов выразил соболезнования родственникам погибшего бойца.

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Костомукша
денис трифонов
орден мужества
сергей новгородов
СВО
новости Карелии