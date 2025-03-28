Орден Мужества вручили семье погибшего бойца из Карелии

В Костомукше орден Мужества вручен семье военнослужащего Дениса Трифонова. Об этом сообщил глава городского округа Сергей Новгородов.

Боец из Карелии участвовал в специальной военной операции. В ходе боевых действий он погиб. Государственная награда вручена ему посмертно.

Сергей Новгородов выразил соболезнования родственникам погибшего бойца.