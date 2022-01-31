Метель ожидает жителей Карелии в первый день февраля

Во вторник в Петрозаводске будет облачная погода, пройдет снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный и северо-восточный умеренный, сообщили в Гидрометцентре Карелии.

Температура воздуха в карельской столице составит -7,-9 градусов, атмосферное давление немного вырастет.

В районах республики прогноз похожий: снег и гололедица. По сведениям Гидрометцентра России, в Калевале во вторник – 9 градусов.

В Сегеже -10 градусов.

В Сортавале -6 градусов.

В Медвежьегорске -9 градусов.

В Суоярви -7 градусов.

В Олонце -5 градусов.

В Кеми -7 градусов. // Фото: JerzyGorecki/pixabay.com