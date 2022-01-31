31 января 2022, 17:20
Метель ожидает жителей Карелии в первый день февраля
Синоптики рассказали, какой будет погода во вторник
Во вторник в Петрозаводске будет облачная погода, пройдет снег. На дорогах ожидается гололедица. Ветер восточный и северо-восточный умеренный, сообщили в Гидрометцентре Карелии.
Температура воздуха в карельской столице составит -7,-9 градусов, атмосферное давление немного вырастет.
В районах республики прогноз похожий: снег и гололедица. По сведениям Гидрометцентра России, в Калевале во вторник – 9 градусов.
В Сегеже -10 градусов.
В Сортавале -6 градусов.
В Медвежьегорске -9 градусов.
В Суоярви -7 градусов.
В Олонце -5 градусов.
В Кеми -7 градусов. // Фото: JerzyGorecki/pixabay.com