31 января 2022, 07:00
Легкий мороз и снег ожидаются сегодня в Карелии
Синоптики рассказали о погоде на последний день января
Погода в Карелии в понедельник будет облачной. Пройдет небольшой снег, местами умеренный, сообщили в Гидрометцентре республики.
На дорогах ожидается гололедица. Ветер будет восточным и северо-восточным умеренным.
В Петрозаводске днем будет снежно, небольшая метель. На дорогах тоже гололедица. Ветер умеренный восточный. Температура воздуха днем -4, -6 градусов, днем -6,-8 градусов.
По данным Гидрометцентра России, в Калевале в понедельник – 11 градусов.
В Сегеже -8 градусов.
В Сортавале -5 градусов.
В Медвежьегорске -7 градусов.
В Суоярви -7 градусов.
В Олонце -5 градусов.
В Кеми -7 градусов. // Фото: Pezibear/pixabay.com