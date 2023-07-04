Местами в Карелии воздух прогреется до плюс 23 градусов

В Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный с порывами до сильного. Температура воздуха +17,+19, рассказали в региональном гидрометцентре.

В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +14, +19, на юге местами до +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +17;

В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +20;

В Медвежьегорске днем +19;

В Пудоже днем +21;

В Сегеже днем +16;

В Суоярви днем +17. // фото unsplash.com