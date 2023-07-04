04 июля 2023, 06:30
Местами в Карелии воздух прогреется до плюс 23 градусов
В регионе сегодня будет дождливо
В Петрозаводске облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный с порывами до сильного. Температура воздуха +17,+19, рассказали в региональном гидрометцентре.
В Карелии облачно с прояснениями, кратковременные дожди с грозой. Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха +14, +19, на юге местами до +23.
По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале днем +17;
В Кондопоге, Олонце, Сортавале днем +20;
В Медвежьегорске днем +19;
В Пудоже днем +21;
В Сегеже днем +16;
В Суоярви днем +17. // фото unsplash.com