Порывистый ветер, дожди и гроза - синоптики рассказали о погоде

В Петрозаводске во вторник облачно с прояснениями, кратковременные дожди. Ветер юго-западный умеренный, днем с порывами до сильного. Температура воздуха ночью +11, +13, днем +17,+19, рассказали в карельском гидрометцентре. Атмосферное давление будет расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Ожидаются кратковременные дожди, днем с грозой. Ветер юго-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью +8, +13, днем +14, +19, на юге местами до +23.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью +11, днем +17;

В Кондопоге ночью +13, днем +20;

В Медвежьегорске ночью +12, днем +19;

В Олонце, Сортавале ночью +12, днем +20;

В Пудоже ночью +12, днем +21;

В Сегеже ночью +12, днем +16;

В Суоярви ночью +12, днем +17. // фото «Петрозаводск говорит»