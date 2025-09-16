Мертвую школьницу нашли на улице в Ленобласти

В Ленинградской области выясняются обстоятельства гибели 15-летней девочки. Об этом пишет 47news.

По данным источника, тело школьницы нашли под окнами дома в Мурино 15 сентября. Известно, что последние несколько лет ребенок рос без матери.

Отец погибшей рассказал полиции, что его дочь ушла гулять еще 13 сентября и с тех пор домой не возвращалась. Мужчина не волновался, поскольку девочка выходила на связь и обещала прийти домой.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

