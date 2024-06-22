Мертвого мужчину нашли в лодке на Ладожском озере

На Ладожском озере погиб рыбак. Об этом сообщает паблик аварийно-спасательной службы Ленинградской области.

По данным источника, 21 июня спасатели Шлиссельбурга получили информацию о том, что 19 июня мужчина на лодке вышел один в озеро и пропал. На его поиски отправились специалисты.

Спасатели нашли лодку с мертвым рыбаком в районе деревни Кобона. Ее транспортировали к берегу, умершего передали полиции для выяснения причин смерти. // Фото поисково-спасательной службы Ленобласти