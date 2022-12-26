Мэрию Петрозаводска «заминировали», Любарский сообщил об эвакуации

В администрацию столицы Карелии вечером 26 декабря поступил анонимный звонок о заложенной бомбе. К зданию на проспекте Ленина прибыли кинологи и полиция. Людей, которые находились внутри, эвакуировали. Об этом около восьми часов вечера сообщил в своем аккаунте сити-менеджер Владимир Любарский.

«Под вечер рабочий процесс неожиданно прервался анонимным сообщением о минировании городской администрации. Прибыли специальные службы и их четвероногие помощники - пошел эвакуироваться. Всем спокойного завершения дня!»

- написал глава Петрозаводска, сопроводив запись несколькими фотографиями.

Напомним, неделю назад сообщения о минировании поступили в некоторые детские сады и школы города. После поступивших угроз, детей и взрослых эвакуировали, а здания обследовали.