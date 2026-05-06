МегаФон обнулит трафик при переносе файлов из iCloud в Облако Mail

Оператор вводит льготный период с 13 по 19 мая. Абоненты смогут перенести медиафайлы из зарубежного хранилища, не расходуя пакеты интернета, и пользоваться сервисом даже при нулевом балансе

Фото предоставлено и принадлежит пресс-службе ПАО МегаФон

Мегафон дает возможность абонентам не расходовать интернет-трафик своего тарифа при пользовании Облаком Мail в браузере и мобильном приложении. Предложение приурочено к запуску возможности переноса файлов из iCloud: теперь пользователи могут скачать данные из иностранного хранилища, не беспокоясь о лимитах.

Mail предоставил опцию переноса файлов из iCloud, которая доступна в приложении Облака. После активации функции Автозагрузка в мобильном приложении Облака загрузка данных из хранилища Apple начнет работать в фоновом режиме, а загруженные фото и видео будут сохранены в папку, установленную по умолчанию главной.

Благодаря Автозагрузке перенос данных не расходует доступное облачное пространство пользователя. Для своих абонентов МегаФон обнулит мобильный трафик на сервисы Облака Mail в период с 13 по 19 мая.

Многие пользователи годами использовали зарубежное хранилище и сохранили в нём большое количество фото, видео и документов. Чтобы после миграции данных в отечественное облако абоненты могли свободно упорядочить их, просматривать, загружать и скачивать, мы запустили льготный период, в течение которого интернет‑пакет по тарифу не будет расходоваться,

— рассказала директор департамента по продуктам В2С МегаФона Мария Фаустова.

Мы понимаем, насколько важно иметь памятные фото и видео всегда под рукой — с возможностью открыть их в любой момент и с любого устройства. Простая и удобная загрузка контента в Облако позволяет бережно сохранить ценные воспоминания и поддерживать привычный порядок в цифровых альбомах, избавляя от необходимости тратить время на ручной перенос и сортировку файлов,

— комментирует Виктор Петрищев, руководитель продуктового направления Облако Mail.

На правах рекламы. ПАО «МегаФон». ИНН 7812014560. ERID