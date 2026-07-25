Мегафон объединил четыре видеосервиса в единую подписку «МегаКино»

В неё вошли Start, Premier, Иви и Окко. Пользователи смогут переключаться между этими платформами, тем самым всегда находить новинки кино, сериалов и не переплачивать за онлайн-кинотеатры, которые не смотрят

Фото: пресс-служба Мегафон

МегаФон на основе анализа больших данных изучил поведение пользователей видеосервисов в мобильном формате. Исследования показали, что потребители всё реже выбирают для себя только один онлайн-кинотеатр, предпочитая менять платформы. Так, 48% зрителей видеосервисов активно пользуется на длительном горизонте от 2 до 4 приложениями, и эта доля растет.



Исходя из потребностей наших абонентов, мы собрали в единую подписку четыре ключевых видеосервиса – Start, Premier, Иви и Окко. Тем самым предоставляя пользователям свободу выбора. Любители кинопремьер могут легко переключаться между видеосервисами в любой день и наслаждаться просмотром фильмов, сериалов на одной из четырёх платформ. Если пользователь смотрит один из кинотеатров, он не платит за оставшиеся,

– отмечает коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

Единая подписка «МегаКино» стоит 299 рублей в месяц. С ней пользователи смогут экономить 75% от общей стоимости четырех онлайн-кинотеатров. На первом этапе проекта «МегаКино» будет предложено наиболее активным пользователям видеосервисов, а с сентября станет доступна всем абонентов МегаФона.

«Мы рады быть частью проекта «МегаКино», который позволяет зрителям выбрать ещё один удобный способ подписки на любимый онлайн-кинотеатр. Мы считаем важным для развития рынка тестировать многогранные способы взаимодействия с аудиторией. PREMIER обладает огромной библиотекой контента, которая ежемесячно обновляется как оригинальными проектами, так и зарубежными фильмами, и сериалами. Поэтому мы уверены, что возможность подписки на PREMIER порадует пользователей «МегаКино», – подчеркнула директор по развитию бизнеса онлайн-кинотеатра PREMIER Виктория Михно.

START с интересом примет участие в пилоте проекта. Для нас это возможность дать миллионам пользователей МегаФона по всей стране доступ к нашему собственному контенту – это более 1350 часов оригинального контента, среди которых сериалы – лидеры по зрительским просмотрам: «Жить Жизнь», «Содержанки», «Вампиры средней полосы», «Два Холма»,

– заявила руководитель по развитию партнерских программ START Александра Коваленко.

ПАО «Мегафон», ИНН 7812014560. Реклама.