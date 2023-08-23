В Карелии МТС ускорила мобильный интернет на первом российском курорте

За счет расширения частотного диапазона LTE скорость мобильного интернета МТС в поселке Марциальные воды выросла в два раза.

Первый российский курорт «Марциальные воды» был открыт в петровскую эпоху. В то время лечение с помощью минеральных вод считалось одним из самых передовых методов. Но лечились россияне на курортах Западной Европы. Сам Пётр I побывал на курорте четыре раза, проведя здесь в общей сложности 90 дней.

В наши дни высокоскоростной мобильный интернет от МТС позволяет гостям курорта во время отдыха с большим комфортом пользоваться привычными цифровыми сервисами: делиться фото и видео в социальных сетях, общаться с близкими, смотреть любимые фильмы в онлайн-кинотеатрах и читать книги в электронных библиотеках.

Мы уделяем особое внимание улучшению качества связи в туристических локациях. Курорт «Марциальные воды» - это не только один из пунктов экскурсионных программ, но и место, куда приезжают люди из разных регионов, чтобы восстановиться, отдохнуть и поправить здоровье. У каждого гостя должен быть выбор: обеспечить себе «цифровой детокс» во время отдыха или оставаться на связи с внешним миром и, может быть, даже продолжить работать удалённо,

– рассказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.