23 октября 2023, 15:54
Общество

Медведи выходят на кладбища в Кондопожском районе

Дачников и местных жителей просят соблюдать чистоту

Власти Кондопожского района снова обратились к местным жителям с просьбой соблюдать чистоту в местах погребения.

Все дело в участившихся случаях выхода медведей на кладбища. В связи с этим чиновники просят не выбрасывать бытовой мусор в баки в районе кладбищ.

В сентябре районная администрация уже обращалась к местным жителям и дачникам с аналогичной просьбой, но, видимо, ситуация не изменилась. // фото freepik.com/ wirestock

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Метки: 
мусор
кладбище
новости Карелии
Кондопожский район
Медведь