23 октября 2023, 15:54
Медведи выходят на кладбища в Кондопожском районе
Дачников и местных жителей просят соблюдать чистоту
Власти Кондопожского района снова обратились к местным жителям с просьбой соблюдать чистоту в местах погребения.
Все дело в участившихся случаях выхода медведей на кладбища. В связи с этим чиновники просят не выбрасывать бытовой мусор в баки в районе кладбищ.
В сентябре районная администрация уже обращалась к местным жителям и дачникам с аналогичной просьбой, но, видимо, ситуация не изменилась. // фото freepik.com/ wirestock