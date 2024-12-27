Медики предупредили жителей Карелии о зимних опасностях

Республиканская больница скорой и экстренной медицинской помощи назвала пять опасностей, характерных для зимнего времени. Подборку представил сегодня веечром министр здравоохранения Михаил Охлопков.

От скользких улиц страдают как водители, так и пешеходы. Людям рекомендуют аккуратно выходить из транспорта, спускаться по лестнице и быть осторожнее на входе в магазин. Падение снега и льда с крыш также угрожает здоровью и жизни. Лучше обходить опасные участки.

В мороз люди используют печи для обогрева или электроприборы. Неисправность или неправильная эксплуатация приводит к пожару. Людям рекомендуют пользоваться исправными приборами, не оставлять их без присмотра, убирайте подальше легковоспламеняющиеся предметы и жидкости, не оставляйте одних детей.

Еще одна опасность – тонкий лед. Нельзя выходить на замерзший водоем, если толщина льда меньше 7 см, в темное время суток, при ухудшении погоды и в состоянии опьянения. Необорудованные горки – еще одна опасность. Нельзя скатываться со стихийных горок в лесу и там, где в конце склона проходит дорога, есть водоем или какая-то преграда, здание.

В таких местах можно получить серьезные травмы, попасть под колеса автомобиля или провалиться под лед. // фото «Петрозаводск говорит»