Медик рассказала, какие заболевания обостряются теплой зимой

Аномальная погода часто становится причиной обострения хронических заболеваний. Как пережить климатический кризис и что делать, если капризы природы мучают и не дают спокойно жить, выяснило издание «Вечерняя Москва».

По словам кардиолога Натальи Нассибулиной, существуют люди-барометры, которые четко реагируют на изменение погодных условий. К их числу относятся те, кто страдает хроническими заболеваниями: бронхиальной астмой, проблемами с сердечно-сосудистой системой, дыхательными путями.

По словам врача, снижение атмосферного давления очень тонко чувствуют гипотоники - люди с пониженным или повышенным внутричерепным давлением.

Симптоматика следующая: появляются мигренозные боли, одышка, чувство нехватки воздуха. Аллергики тоже испытывают проблемы со здоровьем. При температурных скачках у них снижается уровень лейкоцитов в крови, что и вызывает аллергические реакции, а также обостряются инфекционные осложнения и простудные,

- пояснила эксперт.

Повышение влажности тоже не проходит бесследно для метеочувствительных людей. Например, сложности возникают у астматиков. Кроме того, есть риск переохлаждения. Как следствие - усиливаются простудные заболевания. На всю систему организма влияют и пресловутые магнитные бури.

В такие моменты нарушается работа гипофиза, который отвечает за функционирование всех желез внутренней секреции, меняется обмен веществ, сбиваются биоритмы, нарушается сон, затем появляются неврозы и хроническая усталость. То есть страдает вегетативная нервная система,

- заметила врач.

Эксперт рекомендует тренировать вегетативную нервную систему. Ходить на массаж, восстановить режим сна, побольше гулять и регулярно питаться.