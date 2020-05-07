Медик назвал признаки, указывающие на проблемы с кишечником

Чрезмерный рост болезнетворных бактерий в кишечнике может отражаться и на внешнем виде человека. Об этом рассказала врач-проктолог Елена Смирнова, ее слова приводит «Российская газета».

Как утверждает медик, при проблемах с кишечником кожа становится бледной, сухой и даже дряблой. Еще один признак связан с нехваткой витаминов. Так, в уголках рта могут появляться высыпания, которые могут мокнуть и трескаться.

Чтобы улучшить работу кишечника, специалист посоветовала есть больше зерновых, фруктов и овощей и меньше сладостей, выпечки и сахара. Также полезно употреблять ферментированную пищу, например, квашеную капусту или соленые огурцы.