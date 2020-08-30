МЧС: юго-запад Карелии накроют ливни

Со второй половины ночи и утром 31 августа в некоторых районах Карелии прогнизируют сильные дожди. Об этом сообщает МЧС Карелии. По данным ведомства, непогода ожидается на юго-западе республики.

– Под действие неблагоприятного явления могут попасть Лахденпохский, Олонецкий, Питкярантский, Сортавальский и Суоярвский районы, – информирует МЧС со ссылкой на Гидрометцентр.

В этих районах существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций на системах ЖКХ и энергосистемах, связанных с нарушением электроснабжения населенных пунктов, объектов экономики и социально значимых объектов вследствие повреждений (обрывов) линий электропередач. Есть риск падения деревьев и слабо укреплённых конструкций, аварий на трансформаторных подстанциях, нарушений в работе автомобильного транспорта, ДТП, происшествий на водных объектах.