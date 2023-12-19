19 декабря 2023, 17:39
Погода

МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

Сильный снег и порывистый ветер - погода не располагает к прогулкам

МЧС региона распространило экстренное предупреждение о непогоде.

Ночью 20 декабря местами по северным и южным районам сохранится сильный снег, днем по южным – усиление ветра юго-западного и западного направления. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Под действие неблагоприятной погоды может попасть и Петрозаводск. // фото «Петрозаводск говорит»

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МЧС