МЧС выпустило экстренное предупреждение для жителей Карелии

МЧС региона распространило экстренное предупреждение о непогоде.

Ночью 20 декабря местами по северным и южным районам сохранится сильный снег, днем по южным – усиление ветра юго-западного и западного направления. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду.

Под действие неблагоприятной погоды может попасть и Петрозаводск. // фото «Петрозаводск говорит»